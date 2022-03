Polsstokhoogspringer Menno Vloon zit wereldtop op de hielen: "WK-medaille is zeker mogelijk"

Stapje voor stapje kruipt Menno Vloon richting de absolute wereldtop. De polsstokhoogspringer uit Zaandam heeft de 6 meter nu echt in zicht en lijkt in topvorm richting de WK indoor te vertrekken. "Het doel is de top 5", vertelt Vloon.

Menno Vloon nadert de wereldtop - NH Sport / Stephan Brandhorst

Vloon verwacht dat hij in Belgrado minimaal over 5 meter 95 heen zal moeten springen. Zijn persoonlijk record staat op 5,96 meter, maar Vloon heeft als droom om over de 6,00 meter heen te springen. "Hij zit er zeker in. Ik heb er dit seizoen al een paar keer aan geproefd. Dit jaar moet de zes meter er zeker uit komen", aldus Vloon, die 5,91 meter als season best heeft staan.

Quote "Dit jaar moet de zes meter er zeker uit komen" polsstokhoogspringer Menno vloon

Voor de buitenwereld klinkt het wellicht als slechts een klein verschil, maar negen centimeter hoger springen, is volgens Vloon technisch een wereld van verschil. "Het zijn hele andere sprongen." De gedoodverfde favoriet op de WK indoor is Armand Duplantis. De Zweed springt met regelmaat over de zes meter en zette begin maart het wereldrecord op 6 meter 19. Tekst loopt door onder de video.

Menno Vloon heeft de zes meter in zicht - NH Sport / Stephan Brandhorst

De WK indoor zijn van vrijdag tot en met zondag in Belgrado (Servië). In aanloop naar het atletiektoernooi publiceert NH Sport iedere dag een verhaal met één van de deelnemende atleten. Gisteren spraken we met Jochem Dobber, die in actie komt op de 4x400 meter. Vorig jaar maakte NH Sport onderstaand item over de zesmetersprong van Menno Vloon.

Menno Vloon weet zeker dat hij binnenkort over de zes meter gaat springen - NH Nieuws