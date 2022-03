Eigenaar doodgebeten hond: "Hebben Valentino gekregen van een pas overleden vriendin"

Valentino, het 6-jarige hondje van Reggie Rivera (46), werd voor de ogen van haar zoontje Ryan doodgebeten door een andere hond. Uit het niets, zegt zij. Hij had geen schijn van kans en overleed ter plekke. "Het is een verschrikkelijke nachtmerrie die werkelijkheid is geworden."

Onder het bloed rijdt Reggie samen met een kennis naar de dierenkliniek aan De Gouw. Maar een bezoek aan de dierenarts mocht niet meer baten. Valentino overleeft de bijt in zijn nek niet. Hij zou in augustus zeven jaar worden.

Reggie schrikt en laat haar boodschappen vallen. "Ik raakte in paniek en rende naar buiten. Ik geloofde het eerst niet. Wat hier is gebeurd, dat is niet te omschrijven." Het ging in een flits, zo vertelt de Enkhuizer. "Volgens mijn zoontje binnen een paar seconden."

Maar een paar minuten later verandert hun leven in een nachtmerrie. Haar zoontje rent huilend de Aldi binnen en schreeuwt: "Mama, onze hond is doodgebeten door een andere hond."

Het is maandagmiddag 14 maart, een uurtje of vijf. De 46-jarige Reggie Rivera wandelt met haar oudste zoon Ryan van veertien en hun hond Valentino over De Tip richting de Aldi aan de Rode Paard. "Ik kwam net uit werk. De zon straalde, dus ik dacht: 'Ik moet toch nog brood halen, laten we een klein rondje maken'. Dat doen we wel vaker", blikt Reggie die middag terug.

Weggelopen

Het baasje van de andere hond loopt na het incident volgens ooggetuigen richting de brandweer, alsof er niets is gebeurd. De bijtende hond was niet aangelijnd. "Het ergste is nog dat hij mijn zoontje achterliet met een bloedende Valentino, dat nu een trauma heeft opgelopen. Wie doet nou zoiets?"

De zoon van Reggie is weer van de schrik bekomen, laat ze weten. "Hij is vandaag weer naar school gegaan, maar hij kan het nog steeds niet bevatten. Vanochtend tijdens het opstaan, riep hij nog 'Valentino, Valentino, kom 'ns hier'."

Gekregen na overlijden vriendin

Erg verdrietig is Reggie om de dood van Valentino. Ze kan het nog maar nauwelijks geloven. "Een rollercoaster", zo voelt het voor haar. Iets dat ze niet zag aankomen. Want op 6 maart overleed Jolanda, een vriendin van haar, aan kanker. En de zevenjarige Valentino was van Jolanda. "We hadden de hond nog maar net een week", vertelt ze. "Ik voel me zo schuldig."

Want voor haar overlijden, had Reggie beloofd om voor haar hondje Valentino te zorgen. "Maar acht dagen later gaat Valentino haar achterna. Dit kon niet waar zijn, vergiste ik me? Het is een verschrikkelijke nachtmerrie die werkelijkheid is geworden."

Laatste herinnering

Afgelopen zondag heeft ze nog een grote wandeling gemaakt met Valentino in het Streekbos. "We hebben toen zo'n twee uur gewandeld. Onze laatste herinnering samen", zegt ze met een brok in de keel. Reggie hoopt dan ook dat het baasje van de hond zich meldt. "Ik wil er graag achter komen wie het is. Waarom is hij na het incident doorgelopen?"