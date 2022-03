Raad van State: Weesp mag eerste ondergrondse containers plaatsen in historisch centrum

Er is geen sta-in-de-weg voor de komst van de eerste ondergrondse containers in het historische centrum van Weesp. Bewoners van het hart van de vestingstad zijn door de Raad van State in het ongelijk gesteld.

Centrumbewoners willen geen ondergrondse containers op de Nieuwstraat tegenover het stadhuis en een bovengrondse container op de Ossenmarkt tegenover het fort en naast de lange Vechtbrug. Volgens de omwonenden is dat onder meer aantasting van het beschermd stadsgezicht en dat terwijl er al andere openbare elementen zijn die afbreuk doen aan deze beschermde status.

Verstoren

Verder vrezen de bezwaarmakers dat het gebruik van de containers gaat leiden tot overlast. Vrachtwagens van de GAD, de organisatie die de afvalinzameling verzorgt in de regio, zullen de rust verstoren is een vrees. Daarnaast vermoeden de buurtbewoners dat er ook het nodige afval naast de volle containers komt te staan.

Om de komst van de containers tegen te houden, hebben zij een schorsingsverzoek ingediend, dat eind vorige week behandeld werd bij de Raad van State. De hoogste algemene bestuursrechter van het land ziet dit mede door de ingebrachte argumenten van het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, waar de GAD een onderdeel van is, toch net even anders.

Rijksmonumentaal

Ondergrondse containers horen bij het hedendaagse straatbeeld. In dit geval meent de Raad van State dat de containers geen afbreuk zullen gaan doen aan het schuin tegenover de locatie liggende rijksmonumentale oude stadhuis van Weesp. Daar komt bij dat het zichtbare deel van de drie ondergrondse containers beperkt is in afmeting. Daarmee wordt eveneens het zicht vanuit de Nieuwstraat en het Grote Plein op het stadhuis niet beperkt.

Ook zullen de ophaalwagens van de GAD niet groter zijn dan de inzamelvoertuigen die nu worden gebruikt in het centrum van Weesp. Daarnaast, zo is de redenering, zijn de wagens minder vaak te vinden in dit gebied voor het ophalen van huishoudelijk afval, omdat er minder vaak opgehaald hoeft te worden.

Droppen

Verder is het droppen van huishoudelijk afval naast de containers niet toegestaan. Gebeurt dat toch dan kunnen de bewoners een melding doen, zodat de GAD snel het afval kan komen ophalen. Iets wat, zeker in coronatijd, in 't Gooi lang niet even goed goed ging.

