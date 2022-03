Bijzondere huisgenoten: Heemsteedse ouderen en studenten wonen onder één dak

Negen studenten wonen sinds afgelopen najaar in woonzorgcentrum Bosbeek in Heemstede. Ze huren een kamer voor een klein bedrag en in ruil daarvoor doen ze vrijwilligerswerk. En dat blijkt zowel de ouderen als de studenten, bijzonder goed te bevallen. "Het is geweldig", vertelt Bob (18), student Film- en literatuurwetenschappen. "Het zijn zeker mijn huisgenoten en allemaal hele lieve mensen met wie ik leuke gesprekken kan voeren."

In Bosbeek stond een aantal kamers leeg, omdat die niet rolstoeltoegankelijk waren en daarmee niet geschikt voor de oudere bewoners. Voor de manager van het woonzorgcentrum, Nico Olsthoorn, was dit een reden om te kijken of hier studenten voor te vinden waren. Via een bureau, die uitgebreid studenten screent, zijn er negen studenten geselecteerd en naar Bosbeek gekomen.

Voor wat hoort wat

Voor zo'n honderd euro per maand huren ze een kamer met eigen badkamer en keukentje. In ruil daarvoor helpen ze 30 uur per maand de ouderen in het woonzorgcentrum. "We zijn er eigenlijk voor de gezelligheid, we spelen spelletjes met ze, helpen bij de maaltijden en lopen een rondje met ze", vertelt Joëlle Kraaijeveld (22). Ze komt uit Barendrecht en studeert geschiedenis in Leiden. Na een aantal jaar op kamers te hebben gezeten in Leiden, hoorde ze van een vergelijkbaar project en besloot ze zich hiervoor in te schrijven. "Het is natuurlijk wel anders dan in de stad wonen. Je bent niet alleen maar aan het feesten hier, maar het is heel gezellig en waardevol. En zo bouw je ook minder studieschuld op."