Met zijn handen gaat meubelmaker Tjerk het gevecht met het hout aan

Werken met hout is voor meubelmaker Tjerk van der Zee vergelijkbaar met poëzie. Maar dan wel overgoten met een dikke saus stoere mannelijkheid. Om zijn liefde voor het ambacht weer te geven komt hij letterlijk woorden tekort.

Eigenlijk wilde Tjerk helemaal geen meubelmaker worden, maar toen hij een mooi stuk hout in handen kreeg en de nerven van het materiaal goed voelde was hij verkocht. "Voel wat hier gebeurt, dat is niet te omschrijven." Geen kantoorbaan dus, maar een timmerwerkplaats waar hij met zijn eigen handen het materiaal kan bewerken en de hele dag de intense geur van hout kan opsnuiven. Jong talent Jaren geleden leerde Tjerk als stagiair de fijne kneepjes van het vak van Cees Rood. En toen kon hij niet bedenken dat hij later de eigenaar zou zijn van diezelfde timmerwerkplaats. Het is de manier zoals het gaat in de wereld van de meubelmakers. Ook Tjerk biedt jong talent werk en geeft ze de kans om zichzelf te ontwikkelen. Na een paar jaar vliegen de jonkies dan uit om een eigen werkplaats te beginnen. Maar ze blijven lid van de 'familie' en helpen elkaar als het nodig is.

In de timmerwerkplaats - nh/marcruyg

Als Tjerk over zijn werk praat, begint hij te stralen van geluk. Waarmee duidelijk is dat hij de juiste keuzes heeft gemaakt. Het gevoel van geluk dat hij krijgt bij het maken van een mooi meubelstuk, probeert hij over te brengen op zijn klanten, zodat ze kunnen delen in de blijdschap.

Quote "Het hout heeft altijd zijn eigen wil, is onvoorspelbaar en eigenzinnig" tjerk van der zee

Het blijft lastig om het goede 'gevoel' van het materiaal te omschrijven, maar in tegenstelling tot staal is hout volgens Tjerk niet te sturen of te berekenen. "Hout heeft zijn eigen wil en het kost moeite om die wil te vinden". Maar als het lukt het material te temmen, kun je er een meubel met karakter van maken.

Tjerk van der Zee met zijn lievelingshout - nh/marcruyg

Van iepenhout wordt Tjerk ontzettend blij. Het is grillig en bijna niet te temmen en het sluit daarom mooi aan bij de maker, die ook eigenzinnig zijn eigen weg kiest. Maar ook Tjerk heeft de hulp van zijn 'mannen' bij nodig, want meubels maak je het liefst met geestverwanten.