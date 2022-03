Kiezers naar de stembus op dag twee van de verkiezingen: "Hoop op meer woningen voor jongelui"

Voor de tweede dag op rij zijn de stemlokalen in de stad geopend voor de gemeenteraadsverkiezingen. Morgen is de officiële en laatste dag dat inwoners van Amsterdam kunnen stemmen, maar ook vandaag maakten mensen weer gebruik van de verruimde opening van de stembus.

Dit jaar kan er op drie dagen gestemd worden en in Zuidoost aan het Anton de Komplein gingen de eerste stemmers van dag twee al vroeg naar binnen. Voor het werk uit of in combinatie met een afspraak bij het stadsloket werd er ook tijd gemaakt voor het uitbrengen van een stem. "Ik heb BIJ1 gestemd, maar ik heb minder gezweefd dan normaal deze keer", vertelt een inwoner van Zuidoost na het stemmen. "Bij de landelijke verkiezingen heb ik ook BIJ1 gestemd en toen wel lang gezweefd, maar ik heb geen spijt van die keuze."

In het stemlokaal van Zuidoost was er vanmorgen vroeg tevredenheid over de eerste stemdag. "Gisteren liep het redelijk goed, want er zijn rond de 280 mensen uiteindelijk geweest, dus het was best een goede opkomst vergeleken met andere stembureaus heb ik begrepen", vertelt dagvoorzitter Tineke van der Munnik. "Het is vanwege corona de bedoeling dat er kwetsbare mensen zouden komen. Ik heb ook het idee dat dat gebeurt en dat zij de rustige momenten hebben opgezocht."