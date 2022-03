Jan Lammers over Grand Prix in Zandvoort: "We hopen dat ze het ons gunnen"

In september is het weer zover, dan vindt de Grand Prix van Zandvoort plaats. In ons programma 'Iconen' spraken we met autosport legende Jan Lammers. Lammers is nauw betrokken met de organisatie van de Grand Prix en vertelt wat er dit jaar gaat veranderen.

"Voor de autosport is het natuurlijk fantastisch", vertelt Lammers tegen NH Nieuws. "Maar het is ook ons doel om in de regio ook contact te houden met de mensen die er niets mee hebben. We hopen dat ze het ons even gunnen."

Gelukkig ging het de vorige keer al goed, merkt Lammers op. "Er kwam maar 5 procent van de bezoekers met de auto. Daar willen we op voortborduren."

De tweede editie van de Grand Prix zal op 2, 3 en 4 september 2022 worden verreden. De Dutch Grand Prix zal in het teken staan van 'The Ultimate Race Festival'. "Dit betekent niet alleen de beste coureurs ter wereld in de Formule 1 en uiteraard de aanwezigheid van andere spectaculaire race-klassen, maar ook optredens van diverse artiesten en een volgepakt aanbod in de fanzone", aldus de organisatie.

Veranderingen

"Qua locaties is het een en ander anders ingedeeld voor een betere doorstroom", vertelt Lammers over de aankomende Grand Prix. Ook zullen de vrijwilligers beter worden ingezet tijdens het evenement. "Waar je er twee nodig had, stonden er zes en waar je er zes nodig had, stonden er twee", herinnert Lammers zich nog.

Ook de tribunes zullen er anders uitzien dan de vorige edities. "Er kan weer op de traditionele herkenbare Zandvoortse manier gezeten worden in de duinen", aldus Lammers.

Het evenement kruipt steeds dichter bij, maar Lammers heeft geen last van zenuwen. "Het zal gaan zoals het gebeurt."