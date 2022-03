Snorfietser gewond afgevoerd naar ziekenhuis na nachtelijk ongeluk

Een snorfietser heeft afgelopen avond of nacht een ongeluk gehad aan de Overleek in Monnickendam. Hij lag naast zijn snorfiets toen hij werd gevonden. Onduidelijk is hoe lang hij daar heeft gelegen.

Veel hulpdiensten schoten vannacht te hulp, waaronder het traumateam. De man is met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis.

Volgens een woordvoerder van de politie is het slachtoffer een 32-jarige man uit Monnickendam. Zijn toestand is momenteel onbekend. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. Het is nu nog niet te zeggen of een andere deelnemer van het verkeer bij het ongeluk was betrokken.