Verbrande vogelkijkhut herbouwd: "Moeilijk te begrijpen dat iemand dit aansteekt”

De in eind november afgebrande vogelkijkhut, is herbouwd. De hut staat bij het Castricumse hoefijzermeer en is bij veel vogelaars geliefd. "Je kan mooi met de zon mee fotograferen en het hele jaar door zijn hier bijzondere vogels", vertelt Boswachter Serena Olij.

In de nacht van 29 op 30 november vorig jaar wordt de vogelkijkhut door brandstichting verwoest. Dezelfde nacht is er nog veel meer schade in het gebied aangebracht. "Er is een kraan van een aannemer in brand gestoken en er zijn ook nog schapennetten vernield", vertelt een bedroefde Serena. De schade wordt geschat op 365.000 euro.