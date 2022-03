De Peiling: ik heb vertrouwen in de lokale politiek

Het vertrouwen van de burger in hun lokale overheid holt achteruit, vooral in plattelandsgebieden. Bijna 40 procent van de Nederlanders zegt weinig tot zeer weinig vertrouwen te hebben in hun gemeente, blijkt uit een analyse van Kieskompas in opdracht van Trouw. Hoe zit het met jou? Heb jij vertrouwen in de lokale politiek in jouw gemeente?

Al langer is bekend dat het vertrouwen in de overheid als geheel tijdens de pandemie is afgenomen, maar de afgelopen twee jaar is ook het vertrouwen in de lokale politiek flink gedaald. Al hebben mensen wel méér vertrouwen in het gemeentebestuur dan in de landelijke overheid.

In stedelijke gebieden nam het vertrouwen minder sterk af. Een uitzondering is de Zaanstreek, daar nam de groep mensen die zegt weinig tot zeer weinig vertrouwen te hebben in de lokale politiek, juist met bijna 20 procentpunt toe.

Weinig vertrouwen in Noord-Hollandse gemeenten

Ook NH Nieuws onderzocht het vertrouwen van burgers in de lokale politiek. In de gemeente Hollands Kroon zegt een derde van de ondervraagden heel weinig vertrouwen te hebben in de lokale politiek, in Bloemendaal ligt dat percentage op 20 procent. De Bloemendaalse politiek krijgt zelfs een 4,8 als rapportcijfer van haar inwoners over het beleid van de afgelopen vier jaar. Daarmee behoort Bloemendaal tot één van de laagst scorende gemeenten van Noord-Holland. In de gemeente Enkhuizen zegt bijna de helft van de inwoners weinig vertrouwen te hebben.

