Laatste thuiszege Ajax in knock-outfase Champions League was in 1996

Een bizarre statistiek en het is tijd dat daar (heel snel, liefst vanavond) verandering in komt: Ajax won nog nooit een knock-outduel in de Champions League in de Arena.

De laatste keer was in het voorjaar van 1996 (!) toen Ajax in eigen huis won van Borussia Dortmund. Op 20 maart van dat jaar won het Ajax van Louis van Gaal destijds met 1-0 in het Olympisch Stadion.

Later dat jaar verhuisde Ajax naar de, toen, Amsterdam Arena, waar het tot op heden nog geen enkel thuisduel in de knock-outfase won.

Dat weerhield Ajax er niet van om verder te komen. Zo bleek een 1-1 gelijkspel tegen Atlético Madrid in 1997 uiteindelijk genoeg om de halve finale te halen wegens een knappe zege na verlenging in de return, in het legendarische seizoen 2018/19 maakte Ajax tegen Real Madrid en Juventus ook het verschil in de uitwedstrijden.