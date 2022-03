Hof: ontruiming atelier Rob Scholte terecht, toch tegenvaller voor gemeente Den Helder

Een meevaller én een tegenvaller vandaag voor de gemeente Den Helder. Hoewel het gerechtshof in Amsterdam oordeelde dat de gemeente in 2018 terecht het atelier van kunstenaar Rob Scholte heeft ontruimd , vindt de rechter ook dat de onderhandelingen over de aankoop van het pand niet hadden mogen worden afgebroken.

De gemeente is daarom aansprakelijk voor de eventuele schade die Scholte hiermee heeft geleden. Om welk bedrag het gaat, is niet bekend. "Het is aan Scholte deze schade te onderbouwen", zo zegt de gemeente Den Helder in een persverklaring.

Maar aangezien het hof oordeelde dat de ontruiming door de gemeente wel terecht is, moet Scholte de kosten van de ontruiming en de opslag van zijn kunstcollectie betalen.

Na enkele omzwervingen vestigt Rob Scholte zich met zijn gezin in het voormalige postkantoor aan de Middenweg in Den Helder. Hier had hij zijn atelier en museum. Hij wilde er een permanent museum van maken, maar de gemeente hield dat tegen. Zij zag hem liever vertrekken. Scholte weigerde en in 2018 werd hij uit zijn pand gezet, sindsdien strijdt hij tegen de uitzetting, voor teruggave van zijn kunstwerken en wil hij een schadevergoeding.

Documentairemaker Roy Dames volgde Scholte een aantal jaren en maakte in 2020 een documentaire over hem en zijn strijd tegen de gemeente Den Helder.