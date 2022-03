Opkomstcijfer Haarlemmermeer hoger dan grote steden: 3 procent op eerste dag

Eerder werd al bekend dat het gisteren verre van stil was bij de stembureaus in Haarlemmermeer. Nadat het stembureau in Rijsenhout net open was, hadden er al zo'n dertig mensen gestemd. Hetzelfde gold voor de stemlocatie in Zwaanshoek. Op het stembureau in het Raadhuis in Hoofddorp liepen mensen af en aan: rond het middaguur hadden gisteren al bijna 200 mensen hun stem uitgebracht.

Meer dan Amsterdam of Utrecht

Met een opkomst van 3 procent gisteren kwamen er in Haarlemmermeer relatief meer mensen stemmen dan in steden als Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

Gisteren was de eerste mogelijkheid om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vandaag en morgen kan er ook nog gestemd worden, maar vandaag zijn nog niet alle stembureaus geopend.

Waar kan je stemmen?

Stemmen kan alleen in jouw eigen gemeente. Op de stempas staat het meest dichtstbijzijnde stembureau, maar dat betekent niet dat deze alle drie de dagen open is. Bekijk hieronder welke stembureaus op dit moment geopend zijn.

Typ in: Haarlemmermeer of [jouw woonplaats] en bekijk welke stembureaus vandaag en morgen geopend zijn.