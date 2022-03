Lekker makkelijk stemmen bij een drive-through stembureau: 'Maar niet met z'n tweeën'

Stemmen vanuit de auto: aan de Skoon in Oostzaan kan het gewoon. Voor en na de verkiezingen is het een milieustraat, maar op 14, 15 en 16 maart is de straat omgetoverd tot een drive-through stembureau.

Wie nu denkt: stemmen zonder de auto uit te hoeven, dat is lekker makkelijk. Let dan wel op, want de drive-through stemlocatie is enkel en alleen voor Oostzaners. "Amsterdam ligt hemelsbreed niet zo ver, maar de gemeentegrens is onverbiddelijk", vertelt Peter Flens, voorzitter van het stembureau aan NH Radio.

Stemgeheim

Als je aan komt rijden, is het bureau niet te missen. Enorme matrixborden en twee verkeersregelaars leiden de auto's direct naar de stemstraat toe. "Maar ze controleren wel of er geen twee mensen in de auto zitten", merkt Flens op. "Want vanwege het stemgeheim mag je niet met twee inwoners in één auto." Ook hier zijn de regels onverbiddelijk. "Dan moet er echt eentje uitstappen", aldus Flens.

Maar het bureau is op alles voorbereid. Voor de uitstappers zijn er dan ook reguliere stemhokjes ingericht. "En er komen ook mensen op de fiets, of lopend."

De drukte laat nog wel even op zich wachten. De stemlocatie ontving in de eerste stemdag slechts negentig stemmen. "En we zitten nu op vier", vertelt een medewerker om half negen vanochtend. "Dat is nu al meer dan gisteren rond deze tijd."

De milieustraat is tijdens de verkiezingen gesloten.