Huizen koopt brandweerpost weer terug, betere opkomsttijden in het verschiet

In lang niet in alle gebieden in Huizen is de brandweer binnen elf minuten ter plekke. Met het terugkopen van de post aan de Bovenmaatweg en een investering van enkele tonnen om deze locatie een volwaardige brandweerkazerne te maken, moeten de opkomsttijden 'significant' verbeteren.

Sinds 2013 was de post aan de Bovenmaatweg eigendom van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Negen jaar later is besloten om de nevenpost van de kazerne aan de Eemlandweg terug te kopen. Maandag 14 maart hebben burgemeester Niek Meijer en brandweercommandant John van der Zwan hun handtekeningen gezet onder de overdracht.

Met deze aankoop is een bedrag van dik 300.000 euro gemoeid. Het doel van Huizen is om van deze nevenpost een volwaardige brandweerlocatie te maken. Het verbouwen en opwaarderen vraagt nog eens een investering van 150.000 euro.

Volgens de burgemeester kost dit Huizen geen geld, omdat de jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan de veiligheidsregio vermindert door deze terugkoop. Deze bespaarde euro's worden nu voor deze operatie gebruikt.

Postonderzoek

In 2019 is in Huizen onderzoek gedaan naar de noodzaak van de aanwezigheid van twee brandweerposten. Hieruit heeft de veiligheidsregio geconcludeerd dat het noodzakelijk is dat de posten aan de Eemlandweg en de Bovenmaatweg operationeel moeten zijn. Verbetering moet te realiseren zijn door onderling én met de brandweerpost Blaricum effectiever samen te werken.

Al met al, moet het vooral leiden tot betere opkomsttijden. De huidige opkomsttijden liggen in sommige delen van de wijken Vierde Kwadrant, Bovenmaat-Noord en de Bijvanck op bepaalde momenten boven de grens van elf minuten. Met de aankoop en opwaardering van de post Bovenmaatweg zullen deze tijden leiden tot een 'significante' verlaging en dan met name in deze buurten in de avond-, nacht- en weekendsituatie.