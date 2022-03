Hondje overleden na bijtincident in Enkhuizen: politie zoekt baasje van dader

Een Yorkshire Terriër is maandagmiddag overleden nadat ze was gebeten door een andere grotere hond. Ze raakte aan de Rode Paard in Enkhuizen zwaargewond, waarna ze bezweek aan haar verwondingen. Het baasje van de dader ging er daarna vandoor.

De politie is dan ook op zoek naar de eigenaar van de hond, maar ook getuigen van het incident. In het Facebookbericht van de politie staat een uitgebreid signalement van de man.

Het baasje van de bijtende hond, die zijn hond niet had aangelijnd, is na het incident weggelopen, zonder zijn gegevens achter te laten. Het zou om een 'grote' zwarte hond gaan.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]