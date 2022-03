Drie brandjes op Voortingplantsoen

Maandagavond is er drie keer brand ontstaan op het Voortingplantsoen in het Rozenprieel, te Haarlem. De brandjes woedden alledrie op dezelfde bouwplaats, er zijn geen gewonden gevallen.

Vanaf half 9 tot half 11 's avonds volgden de brandjes elkaar op. De eerste brand was in een bosschage, de tweede keer een boom en de derde keer de inhoud van een bouwcontainer. De oorzaak van de brand is onduidelijk, de brandweer heeft het vuur geblust.