Schuldbewuste Vlijter kan niet lang genieten van zijn allereerste treffer

In de tiende minuut van de wedstrijd Telstar - NAC zette Roscello Vlijter de Velsenaren op een 1-0 voorsprong. Het betekende de eerste treffer voor de Surinaamse international in het betaalde voetbal. Na afloop was alle blijdschap van z'n treffer verdwenen.

Dit seizoen komt Roscello Vlijter steeds vaker in de plannen voor van Andries Jonker. De wedstrijd tegen NAC was alweer zijn tiende basisplek van het seizoen. Terwijl de 22-jarige Surinamer vorig seizoen niet één keer aan de aftrap begon. Toen moest hij doen met slechts zes invalbeurten. Wissel Tegen NAC speelde Vlijter op z'n doelpunt na een ongelukkige wedstrijd. Hij mocht in de rust dan ook achterblijven in de kleedkamer. Na afloop was trainer Andries Jonker ook duidelijk in zijn analyse over de verdediger. Tekst loopt door onder de video.

Ontwikkeling Niet zijn beste wedstrijd volgens Jonker, maar de oefenmeester van Telstar is wel zeer te spreken over de ontwikkeling van Vlijter. Vier jaar geleden maakte Vlijter pas de stap van Suriname naar Nederland. Hij kwam terecht in de jeugdopleiding van Feyenoord en is nu bezig aan zijn derde seizoen in Velsen-Zuid. Tekst loopt door onder de video.

Het doelpunt van Vlijter was maandagavond het enige lichtpuntje bij Telstar. De Witte Leeuwen verloren met 1-4 in eigen huis van NAC. Lang treuren zit er niet in, want vrijdag wacht alweer de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht. Dit duel begint om 20.00 uur en is live te horen op NH Radio.

