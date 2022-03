Nieuwe favorietenrol voor Jochem Dobber op 4x400 meter: "Kin omhoog, borst naar voren"

Dobber voelt zich prettiger in het outdoorseizoen dan in het indoorseizoen. Dat valt ook wel te verklaren, want indoor gaat een 400 meter over twee ronden en outdoor over één. "Buiten kan ik mijn snelheid veel meer kwijt", vertelt Dobber over zijn voorkeur voor outdoor.

4x400

Daardoor loopt hij komend weekend tijdens de WK indoor de 4x400 estafette. Afgelopen zomer wonnen zij zilver op de Olympische Spelen en op de EK indoor pakten zij goud vorig jaar. Ineens is de Nederlandse équipe gebombardeerd tot één van de favorieten. "Daar moeten we ons ook naar gedragen. Kin omhoog, borst naar voren."