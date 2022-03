Derde zege van het kalenderjaar voor Jong AZ door late pegel van Mo Taabouni

Jong AZ heeft drie punten meegenomen uit Maastricht. De Alkmaarse beloften leken een puntje over te houden aan het duel met MVV, maar daar dacht Mo Taabouni anders over. In de 87e minuut poeierde de aanvaller de bal op heerlijke wijze in de kruising: 2-3.

Iman Griffith zette Jong AZ vroeg in de wedstrijd op voorsprong. De aanvaller schoot vanaf een meter of twintig raak. MVV raakte de lat via Mart Remans, maar kwam niet tot scoren in het eerste bedrijf.

Dat lukte na rust wel. Een scherpe voorzet van invaller Mitchel Keulen werd binnengewerkt door Sven Blummel. Even later raakte MVV opnieuw de lat, maar ze scoorde ook opnieuw. Orhan Dzepar was het eindstation van een knappe aanval en hij zorgde voor 2-1.

Van achterstand naar overwinning

De ploeg van trainer Maarten Martens was niet van slag, want binnen twee minuten stond het weer gelijk. Mexx Meerdink tikte in de 68e minuut eenvoudig binnen. Voor de spits zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. De avond werd mooier voor Meerdink, want Jong AZ pakte de drie punten. Taabouni haalde vlak voor tijd uit met rechts van een meter of twintig en zag de bal in de kruising verdwijnen.

In 2022 had Jong AZ tot nu toe alleen gewonnen van VVV-Venlo en Telstar. De zege op de Witte Leeuwen was vorige week maandag, terwijl de Limburgers werden verslagen op 21 januari. Tussen die duels in pakten de beloftenploeg alleen een punt tegen De Graafschap (0-0).

Opstelling Jong AZ: Westerveld; Gemmel, Dekker, Velthuis, Kerkez (Engel/63); Schouten, De Jong (Allouch/63), Buurmeester; Griffith (Lathouwers/77), Meerdink (Kewal/83), Taabouni