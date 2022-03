Meer overlast Schiphol door hoog ziekteverzuim luchtverkeersleiders

Vanwege het hoge aantal ziekmeldingen bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), wordt de Polderbaan van Schiphol sinds 13 februari twee keer per avond gesloten. Het landend vliegverkeer wordt dan omgeleid naar de Zwanenburgbaan, die juist ontzien zou moeten worden vanwege de grotere overlast van naderende vliegtuigen.

De Polderbaan heeft een eigen verkeerstoren, maar kan door het hoge ziekteverzuim en medewerkers in quarantaine niet altijd bemand worden. Als de baan 's avonds in gebruik is, wordt tussen 17.30 en 18.20 uur, en tussen 20.00 en 20.45 uur de Zwanenburgbaan ingezet. Daardoor hoeven minder luchtverkeersleiders te worden ingeroosterd.

LVNL kampt al twee jaar met een tekort aan verkeersleiders. Door corona hebben er minder luchtverkeersleiders hun opleiding kunnen afronden. Zelfs met het inleveren van vrije dagen en het beperken van projecten, is er nu en de komende tijd niet genoeg personeel beschikbaar. Het tekort zou ook kunnen leiden tot het schrappen van vluchten.

Duizend vluchten per dag

Op Schiphol landen en stijgen er momenteel bijna duizend vliegtuigen per dag. Een woordvoerder van LVNL zegt dat er zoveel mogelijk wordt gedaan om de impact op de omgeving en voor de luchtvaartmaatschappijen te beperken.