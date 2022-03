Eerste profdoelpunt Roscello Vlijter lichtpuntje bij thuisnederlaag Telstar

Het is Telstar vanavond niet gelukt om te stunten tegen NAC Breda. In eigen stadion gingen de Witte Leeuwen met 4-1 onderuit. Vroeg in de wedstrijd kwam de ploeg van trainer Andries Jonker nog wel op voorsprong door het eerste doelpunt in het betaalde voetbal van Roscello Vlijter.

Dat gebeurde in de tiende minuut toen Ozan Kökcü na een hoekschop het doel onder vuur nam. De bal bleef hangen en kwam voor de voeten van centrale verdediger Vlijter terecht. Met links knalde hij hard raak via de onderkant van de lat.

NAC beter en effectiever

Lang kon Telstar niet genieten van de voorsprong, want in de negentiende minuut was het weer gelijk. Odysseus Velanas stond vrij op de rand van het strafschopgebied en hij krulde de bal simpel langs keeper Ronald Koeman jr.. NAC-spits Jeredy Hilterman zorgde daarna voor de 1-2. Aanvoerder Sven van Doorm werd afgetroefd, waarna Hilterman de bal voor zijn linkervoet kreeg en de bal in de kruising knalde.

In de tweede helft had invaller Glynor Plet twee keer de gelijkmaker kunnen maken. Vooral de tweede kans was groot waar hij de buitenkant van de paal raakte. Dat werd de Witte Leeuwen fataal, want de Bredanaars sloegen wel toe. Velanas besliste de wedstrijd in de 68e minuut, waarna Boris van Schuppen in blessuretijd de eindstand bepaalde op 1-4.

Telstar is nu de nummer vijftien van de eerste divisie met 29 punten na 29 wedstrijden. Voor NAC Breda, dat naar de achtste plaats stijgt, is het de zesde overwinning op rij.