Alkmaarders in actie tijdens NLdoet: "Ik ben een van de takkenwijven"

Vele Alkmaarders staken zaterdag de handen uit de mouwen tijdens NLdoet. Door heel de gemeente waren mensen aan het klussen en met groen in de weer. Zo ook in Park Rekerhout, waar onder andere de wilgen werden geknot. "Ik ben een van de takkenwijven", grapte een van de vrijwilligers.

Ook in de kruidentuin in de Rekerhout werd volop gewerkt. "We hebben een aantal vrijwilligers erbij, die zich aangemeld hebben, nou fantastisch!", vertelt Hans Veer van Kruidentuin Rekerhout aan Alkmaar Centraal. "We gaan de tuin weer klaar maken voor de lente, zodat alle bewoners van Alkmaar weer kunnen genieten het komende seizoen, van deze mooie tuin."

Een van de vrijwilligers vult aan: "Ik heb eerst alles gesnoeid, en nu gras en alle plantjes die er niet horen eruit halen. Dat doe ik met plezier." Ook zijn er rozenpoorten in de kruidentuin gebouwd. De poorten zijn gemaakt van wapeningsstaal, waar de rozenstruiken in zijn gevlochten.



Door heel gemeente Alkmaar waren enkele tientallen NLdoet-projecten waar hulpvaardige mensen zich voor konden aanmelden.