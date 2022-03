Dorpsraad wil dat De Rijp autoluwer wordt: "Het is goed voor de leefbaarheid"

Als het aan Dorpsraad De Rijp ligt, wordt er snel gestart met het autoluwer maken van het dorp. Met name in de zomermaanden, als veel toeristen het pittoreske dorp bezoeken, is de verkeerssituatie volgen de Dorpsraad ondermaats. Zo is er een parkeerprobleem dat opgelost moet worden en zou er een proef moeten starten met eenrichtingsverkeer op de Rechtestraat.

Volgens Cees Molenaar van de Dorpsraad De Rijp, en zelf bewoner van de Rechtestraat, is het af en toe een chaos in de straat. Vooral als auto's elkaar willen passeren is het soms passen en meten. "Als er twee pakketbezorgers in de straat staan met een rij auto's erachter en iemand verderop in de straat een hartinfarct krijgt, is het maar hopen dat de ambulance er op tijd is."

Eenrichtingsverkeer zou volgens hem een mogelijke oplossing kunnen zijn. "Er is een verkeersplan waarin de aanbeveling stond om een test te doen met eenrichtingsverkeer. De praktijk is dat veel mensen nu al via de Tuingracht naar het oosten gaan, maar dat doet lang niet iedereen. Waarom zouden we dat niet een tijdje proberen?"

Sexy

De angst dat bij eenrichtingsverkeer de Rechtestraat in een racebaan verandert is in ieder geval een veelgehoord argument. "Ik zou weleens willen zien of dat ook echt gaat gebeuren, dus kijk of zo'n test met eenrichtingsverkeer iets oplost. Ik hoop dan ook dat na de verkiezingen hier iets aan gedaan wordt. We hebben al eens afspraken gemaakt met de gemeente, maar kennelijk is het onderwerp niet sexy genoeg want ik heb ze hier nog niet gezien."

Naast eenrichtingsverkeer pleit de dorpsraad ook om het parkeerprobleem op te lossen. "We zijn ontzettend trots dat veel toeristen naar ons dorp komen en het zorgt ook echt voor leven in de brouwerij, maar maak er werk van dat mensen buiten het dorp parkeren. Dat stukje wandelen door het mooie De Rijp is ook geen straf. Het zou voor de leefbaarheid in het dorp erg goed zijn."