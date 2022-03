Winnaars verkiezingen Purmerend bereiken coalitieakkoord

Vier partijen in Purmerend hebben een coalitieakkoord bereikt. Purmerend is vanaf 1 januari 2022 samengevoegd met Beemster. In het coalitieakkoord staat onder andere dat de binnenstad van Purmerend aantrekkelijker kan worden, dat een deel van de auto's van de straat verdwijnt en dat er meer gebouwd moet worden voor de middenklasse.

Winkels in Purmerend 'gewoon' open - NH Nieuws / Mischa Korzec

In november waren de herindelingsverkiezingen, waar de Stadspartij-Beemster Polder Partij met 9 zetels en de lokale Partij van de Arbeid het grootste werden. Lijsttrekker Coen Lageveen van Stadspartij-Beemster Polder Partij was in de wolken na de laatste uitslagen. Tekst gaat door onder onderstaande reportage, waar Lageveen vertelt over zijn overwinning.

Reactie Coen Lageveen (Stadspartij-Beemster Polder Partij) na zijn overwinning - NH Nieuws

In het coalitieakkoord staat dat er wordt gekeken naar het voorrang verlenen bij het toewijzen van betaalbare huizen van leerkrachten en starters. Dit wordt in Zaanstad al gedaan. Naast woningen wordt er ook veel aandacht besteed aan de natuur. Zo moet er meer groen komen en wordt het Purmerbos vergroot en versterkt. In het akkoord valt te lezen: "De natuurwaarde van het westelijk deel van het bos en het moerasgebied is bijzonder en verdient behoud en versterking." Toerisme Om de binnenstad aantrekkelijker te maken, is het volgens de partijen belangrijk dat een deel van de auto's van de straat verdwijnt. "Dat kan alleen als we een alternatief creëren voor mensen die kort willen parkeren. Langparkeren faciliteren we aan de randen van de binnenstad." De gemeente wil de komende jaren meer toeristen lokken. Daarnaast willen de partijen de binnenstad van Purmerend aantrekkelijker maken. "De aantrekkingskracht van werelderfgoed Droogmakerij De Beemster biedt kansen voor toerisme en economie." Daarnaast blijft de gemeente evenementen zoals Beemster Feestweek en Reuring ondersteunen. In het coalitieakkoord staat verder dat Purmerend en de Beemster staan voor een samenleving die een hecht netwerk vormt met de inzet van familie, buren, vrienden en kennissen, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. De laatste groep wil de gemeente graag behouden door de medewerkers extra aandacht te geven. Gasprijzen verlagen Purmerend is eigenaar van Stadsverwarming Purmerend en wil de financiële positie verbeteren in het bedrijf. In het coalitieakkoord staat dat ze de gasprijzen willen verlagen om de wartetransitie te stimuleren. Daarnaast zal de onroerendezaakbelasting alleen verhoogd worden door inflatie. Tekst gaat door onder het artikel

Als het om sport gaat, wil de gemeente het Leeghwaterbad uitbreiden. Er moet een buitenbad komen (een belangrijk punt in het programma van de Stadspartij-Beemster Polder Partij), meer zwemlessen en een gevarieerder aanbod. In veiligheid wordt meer geïnvesteerd. "We maken ondernemers en agrariërs in het buitengebied ervan bewust hoe criminele organisaties te werk gaan." De nieuwe gemeente wil werken vanuit wijken en dorpen. "We zijn een gemeente die goed benaderbaar is", aldus het akkoord. "Die luistert naar inwoners als zij een signaal afgeven en die actief betrokken is bij de gemeenschap." Dorps- en wijkmanagers worden zichtbaarder. Het hele coalitieakkoord is hier te lezen.