Gedicht van kandidaat-raadslid uit Grosthuizen moet inwoners naar stembus lokken

Er mag sinds vandaag weer gestemd worden en dat betekent dat lokale partijen op de meest ludieke manieren inwoners naar de stembus proberen te trekken. Zo ook VVD-kandidaat Lourens Schuijtemaker uit Grosthuizen, die een eigen gedicht heeft geschreven over Koggenland, gegoten in de vorm van zijn gemeente.

"Met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in mijn achterhoofd leek het mij leuk om eens een poging te wagen een gedicht te maken in de vorm van onze gemeente Koggenland", legt hij zijn actie uit. "Het is een fikse uitdaging, maar hier is-ie dan."

In het gedicht worden verschillende plaatsen in de gemeente Koggenland benoemd, zoals Spierdijk en Avenhorn. Het gedicht wordt afgesloten met de tekst: "Zoals een ieder kan beamen, ons Koggenland maken we samen."

Oproep om te stemmen

Want achter zijn gedicht schuilt ook een boodschap, zo vertelt Schuijtemaker. Hij moedigt inwoners namelijk aan om de komende drie dagen vooral te gaan stemmen.

De kandidaat-raadslid hoopt dan ook dat veel kiezers hun weg naar het stembureau weten te vinden om hun stem uit brengen.

"Hoe men ook denkt over onze gemeente, uiteindelijk hebben we het heft in eigen hand", vindt Schuijtemaker, die als nummer 25 op de VVD-kandidatenlijst staat. "Dus ga vooral stemmen."