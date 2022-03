Heemskerk: opvallend gemiddeld

Bij elke verkiezing van de afgelopen jaren wordt nauwlettend naar Heemskerk gekeken omdat de ervaring leert dat uitslagen in deze gemeente opvallend gelijk zijn aan landelijke uitkomsten. Heemskerk blijkt een van de 'gemiddeldste' steden van ons land als het gaat om verkiezingsuitslagen. Genoeg reden om bij aanvang van de gemeenteraadsverkiezingen ons licht op te steken bij een gemiddeld Heemskerks stembureau.

Het fenomeen is moeilijk verklaarbaar, het lijkt een toevallige samenloop van omstandigheden. Ook Annette van der Veldt, voorzitter van het stembureau in het gezondheidscentrum Citadel in de Broekpolder heeft er geen verklaring voor. "Misschien gewoon een goeie gemeente", zegt ze met een glimlach.

Lokale onderwerpen

In overeenstemming met de landelijke verwachtingen hebben de kiezers meer dan gebruikelijk belangstelling voor lokale onderwerpen. Al blijken die lokale onderwerpen bij veel kiezers ook nogal gemiddeld. "Ik laat het wel af hangen van bepaalde onderwerpen", aldus een mevrouw, "zo heeft voor mij het zwaarst gewogen dat er meer woningen komen en ik hoop dat de weg door de polder er niet komt, dat vind ik zonde van de polder".

Lage opkomst

Voorzitter van der Veldt verwacht geen hoge opkomst: "Ik denk ongeveer 50 procent. Jammer, ik hoop echt dat het meer wordt maar dat zal vandaag uitwijzen." Voor een overzicht van de opkomst gemeenteraadsverkiezingen 2022 moeten we nog iets langer geduld hebben, die wordt woensdagavond pas bekend.