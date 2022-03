Drie dagen stemmen geen overbodige luxe: "Anders hadden m'n vrouw en ik niet gekund"

Honderden Amstelveners, Aalsmeerders, Uithoornaars en Ouderkerkers waren vandaag op de been om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat kan bij deze editie namelijk drie dagen: vandaag, morgen en overmorgen. NH Nieuws peilde de verkiezingskoorts in stembureaus in Amstelveen en Aalsmeer.

"Ik ben na vanmiddag niet meer in Amstelveen", vertelt een mevrouw die net heeft gestemd bij het stembureau in Wijkcentrum Middenhof tegen NH Nieuws. Ze is heel blij dat ze vandaag al kan stemmen, "want anders was mijn stem verloren gegaan", voegt ze eraan toe. Voor een man die zijn stem ook al heeft uitgebracht, is het vervroegd stemmen ook een uitkomst. "Anders hadden ik en mijn vrouw niet kunnen stemmen", zegt hij.

Het stemmen verliep niet overal even soepel. Zo was een man in Aalsmeer vergeten zijn identiteitsbewijs mee te nemen. "Nu moet ik weer terug, maar gelukkig woon ik hier vijf minuten vandaan", lacht hij.

