Terugkijken: NH Sport 14 maart

In deze NH Sport fraaie goals bij de zaalvoetbalwedstrijd Hovocubo uit Hoorn tegen Be '79. Kickbokser Jay Overmeer uit Badhoevedorp maakt zijn debuut op Glory '80. Tijdens dit kickboksgala neemt hij het op tegen IJmuidenaar Jos van Belzen. Verder een voorbeschouwing van de kraker in de eerste divisie: FC Emmen - FC Volendam.