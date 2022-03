Filmjournalist René Mioch: "Ik was als kind al visueel ingesteld"

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat filmjournalist René Mioch. Hij is kind aan huis bij de internationale sterren van het witte doek, maar ook als broekie bij de ziekenomroep wist hij al de Nederlandse sterren te strikken.

Film en filmkijken zat er bij René Mioch al vroeg in. Zo zou hij met zijn ouders meegaan naar een familiebezoekje in Den Haag, maar alleen onder de voorwaarde dat de dag zou worden afgesloten in de bioscoop. We spreken hem in Tuschinski, zijn favoriete bioscoop. Als jongen zag hij hier Rutger Hauer en Jeroen Krabbe al op de motor aan komen rijden voor de première van Soldaat van Oranje. Later zou hij hier professioneel nog heel wat keren staan.

"Ik denk dat ik altijd al een visueel ingesteld kind ben geweest. Ik denk dat ik niet goed was in sport, dus als ik bij vakantieactiviteiten mocht kiezen tussen judo en film, dan koos ik de film. Vanaf het moment dat je de bioscoop in gaat en het licht gaat uit, en je kijkt als kind naar Dick Trom of een indianenfilm, dat vond ik zo fascinerend."