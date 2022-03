Fit Ajax hoopt na 26 jaar weer thuisduel in knockout-fase Champions League te winnen

Ajax hoopt morgen voor het eerst in 26 jaar weer een thuiswedstrijd te winnen in de knock-outfase van de Champions League. Een overwinning is nodig om Benfica uit te schakelen in de achtste finales na het 2-2 gelijkspel in Lissabon. Trainer Erik ten Hag kan ieder geval beschikken over een volledig fitte selectie.

Ten Hag is blij dat die drie spelers weer inzetbaar zijn. "Het is altijd een deel van het geheel, maar het is wel het centrum. Ze zijn op elkaar ingespeeld en complementair aan elkaar. Het is belangrijk als ze samen zouden kunnen spelen."

"Als we dat doen, hebben we morgen een hele goede kans om een ronde verder te geraken"

In Portugal kwamen de Amsterdammers twee keer op voorsprong, maar beide keren kwam Benfica langszij. "Voor rust deden we dat naar behoren", zegt Ten Hag op de persconferentie in de Johan Cruijff Arena. "Het is een punt van aandacht wie er mee naar voren gaan en wie er blijven staan. Als we dat doen, hebben we morgen een hele goede kans om een ronde verder te geraken."

26 jaar geleden

Ajax moet dan wel in eigen huis zien te winnen. De laatste keer dat dat lukte in de knock-outfase van de Champions League was op 20 maart 1996 tegen Borussia Dortmund. Kiki Musampa maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Nu is Sébastien Haller de aangewezen man om te scoren. Dit seizoen maakte de Ivoriaan, die in alle CL-wedstrijden trefzeker was, al elf goals in het miljoenenbal.

Vorige week maakte Bayern München-spits Robert Lewandowksi een hattrick tegen RB Salzburg, waardoor de Pool nu op twaalf treffers staat dit seizoen. "Ik heb niet gekeken. Ik kreeg berichten en dat verpestte een beetje mijn avond", lacht Haller. "Het is geen verrassing dat hij er drie maakte. Het is ook mooi, want nu moet ik weer een doelpunt maken. Ik hoop weer te scoren, maar het doel is het behalen van de volgende ronde."