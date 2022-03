Twee leden Raad van Toezicht van scholenkoepel Ronduit opgestapt

Vorig jaar was de Raad van Toezicht nog van mening dat er niets mis was met hun herbenoeming, en dat deze niet kon worden teruggedraaid. De afgelopen weken leek het erop dat een juridische strijd zou losbarsten, over de vraag of Sengers en Liefting verder konden als raadsleden.

De Raad van Toezicht van Ronduit ligt al langer onder vuur omdat de Raad eigen vergoedingen in zes jaar tijd verviervoudigde en leden van de Raad herbenoemd werden, terwijl dat volgens de eigen statuten niet is toegestaan. Ook het schorsen van directeur Jan Zijp , die kritisch was richting de Raad van Toezicht, kon op veel weerstand rekenen.

Bij nader inzien vindt de Raad van Toezicht dat niet in het belang van de scholenkoepel. Toezichthouders Esther Spetter en Door Nubé blijven als enige zitten in de raad en gaan op zoek naar drie nieuwe collega's. Vorige maand zegden zeventien van de twintig directeuren van de Ronduit-scholen het vertrouwen op in de Raad van Toezicht en wilden dat de voltallige raad zou opstappen. Daarin krijgen die directeuren dus slechts gedeeltelijk hun zin.

Rechtszaak om ontslag directeur

Het vertrek van de twee toezichthouders verandert niets aan de schorsing en het ontslag van directeur-bestuurder Jan Zijp. Hij vecht dit nog steeds aan. Komende donderdag staat een rechtszaak gepland die Zijp heeft aangespannen tegen zijn ontslag. De resterende Raad van Toezicht probeert voor die tijd via mediation een oplossing voor de onderlinge problemen te hebben gevonden, zo stelt de woordvoerder.



De positie van directeur-bestuurder van Ronduit wordt voorlopig waargenomen door Jethro Nieuwenhuis. Hij was al directeur bedrijfsvoering. Hij neemt de nieuwe rol tijdelijk op zich in nauwe samenwerking met directeur Onderwijs & Kwaliteit Wytze Niezen.



Woordvoerder Leuverink stelt dat het lastig kan zijn om na een roerige periode goede kandidaten te vinden voor de vacatures en de werving van een nieuwe directeur-bestuurder. "De vraag is natuurlijk wie daar nu nog zin in heeft. Dat moeten we afwachten. We hadden ook liever gehad dat we zo niet in het nieuws waren gekomen, maar het is niet anders."