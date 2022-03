Strafvermindering voor Aalsmeer-handballers Bottinga en Benghanem

De handballers van Aalsmeer zijn met succes in beroep gegaan tegen de schorsing van Tim Bottinga en Samir Benghanem. De straf van Bottinga is teruggebracht van twaalf naar zes wedstrijden en die van Benghamen van zes naar vier wedstrijden.

De handballers werden geschorst na een zware vechtpartij in de wedstrijd tegen het Belgische Visé in de BeNe-League. Door de strafvermindering kan Benghanem direct in actie komen tijdens de Final Four op 26 en 27 maart. In de halve finale speelt Aalsmeer tegen Lions.

Mocht Aalsmeer de finale halen dan zou Tom Bottinga weer in actie kunnen komen. Hij moet nu nog één wedstrijd toekijken in de BeNe-League. De finale van de Final Four staat op zondag 27 maart gepland.