Haarlemmermeer viert de democratie: "Wie niet stemt, moet z'n mond houden"

Tientallen mensen wisten vanochtend al de stembureaus in Haarlemmermeer te vinden. Het is vandaag de eerste dag van de gemeenteraadsverkiezingen en op een aantal locaties in de gemeente kan al worden gestemd.

"Wie niet stemt moet zijn mond houden", zegt een vrouw die haar stem net uitbracht in Rijsenhout. Toen de stembureaus vanochtend net open waren, stond de teller in Rijsenhout en Zwaanshoek op zo'n dertig mensen die hun stem uitbrachten. "Ik vind het belangrijk te stemmen omdat ik in deze gemeente woon. Als je stemrecht hebt, moet je dat ook gebruiken", reageert een andere vrouw in Rijsenhout.

200 stemmen in Hoofddorp

Waar in Rijsenhout vanmorgen slechts van een tiental stemmers wordt gesproken, loopt het wel al storm bij het stembureau in het raadhuis in Hoofddorp. Aan de lopende band komen mensen hun stem uitbrengen, rond het middaguur hadden al bijna 200 mensen gestemd.