Oud-politieman verzamelt emblemen van over de hele wereld: "Heb er nu 2.700"

"De oudste die ik heb is van het Korps Rijkspolitie. Ik heb die gekregen van een collega die hier spannend werk deed maar later helaas om het leven is gebracht, tijdens een vakantie in Zuid-Amerika. Die is dierbaar", vertelt Jansen bij een kleine greep uit zijn verzameling. "Deze komt van Cuba. Vrienden van me durfden een agent aan te spreken. Maar dat gaat daar allemaal erg moeilijk. Uiteindelijk heeft de reisleider het embleem los weten te praten."

Het begon allemaal tijdens de World Police and Fire Games, een soort Olympische Spelen voor politie en brandweer, in Vancouver in 1989. Een collega stond met een clubje mensen spullen uit te wisselen, "Ik dacht nog 'ze staan toch niet te dealen'", vertelt Jansen met een lach. Het bleek om politie-emblemen te gaan.

Achter elk embleem zit een bijzonder verhaal. Het verzamelen verloopt niet altijd zonder kleerscheuren. "Ik zag bij een collega een embleem die verkeerd was geborduurd. Alles stond er in spiegelbeeld op. De collega had het nog niet opgemerkt. Ik bood hem aan een nieuw overhemd te kopen zodat ik het embleem kon krijgen, maar hij scheurde meteen zijn mouw er af", vertelt Jansen. Een agent in Duitsland maakte het nog bonter. Die scheurde na de eerste, ook zijn tweede mouw er af. "Anders is het geen gezicht, zei hij."

"Als ik films of series kijk waar politie in voorkomt dan zet ik ze wel eens op pauze om te kijken of ik de emblemen kan onderscheiden"

Jansen heeft als politieman natuurlijk een scherp oog ontwikkeld en dat kan hij goed gebruiken bij het verzamelen. "Als ik films of series kijk waar politie in voorkomt dan zet ik ze wel eens op pauze om te kijken of ik de emblemen kan onderscheiden. Als dat lukt, zoek ik op internet het bijbehorende politiebureau op en stuur ze dan gewoon een mailtje. Heb ik ook gedaan bij de beroemde serie Hill Street Blues. Dat was natuurlijk geen echt bestaand bureau dus toen heb ik de productiemaatschappij benaderd."

Ruilen

Voor de rest wil Jansen alleen met echte emblemen werken want, je gelooft het bijna niet, ook rond politie-emblemen zijn namaakversies in de omloop. "Ik ruil veel en heb een eigen website waar mijn collectie op te zien is. Ik ben net benaderd door een verzamelaar uit Spanje die een embleem in handen heeft gekregen van de slipbaan in Enspijk, in de buurt van Culemborg. Die vroeg of ik wist wat het was. Leuk, want daar heb ik ook nog cursus gehad."

Het huidige logo van de politie in Nederland is auteursrechtelijk beschermd en daar mag eigenlijk niets aan veranderd worden. Soms gebeurt dat toch nog wel eens door een korps met creativiteit. In Amerika doen ze het nog wel eens uit protest. "In Milwaukee hadden ze altijd een logo van een zeilbootje. Omdat er altijd tekort geld was hebben agenten toen zelf een embleem laten maken met een zinkend scheepje er op. En in Washington D.C. waren de omstandigheden zo slecht, heel veel moorden, dat agenten een embleem maakten met daarop een Magere Hein en de tekst 'Death City'. Toen de burgemeester dat zag moest alles weer verwijderd worden van de kleding."

Jaloers

De oud-politieman is in 1976 begonnen in Friesland, maar bracht daarna de rest van zijn carrière door in de Kop van Noord-Holland en ging vorig jaar met pensioen. "Dat maakt het verzamelen wel iets lastiger". Jansen wist namelijk binnen de Nederlandse politie elke afdeling te benaderen om mooie emblemen op de kop te tikken.