Maandenlang ongemak voorbij, roltrap station Hilversum draait eindelijk weer

Het maandenlange ongemak is voorbij. De roltrap in station Hilversum doet 't weer. Dat het allemaal zo lang geduurd heeft, komt volgens de NS mede vanwege het wachten op onderdelen voor de roltrap.

Sinds afgelopen donderdag kunnen de reizigers zich weer via de roltrap naar boven laten vervoeren. Volgens de NS loopt de roltrap nu als een zonnetje, maar dat was de afgelopen vier maanden wel anders.

Reparatie liet langer op zich wachten dan gedacht. Volgens de NS had dat vooral te maken met de lange wachttijd op de onderdelen om de roltrap te kunnen maken. Maar ook daarna heeft de trap nog een aantal keren stilgestaan en is er nog het een en ander aangepast aan de afstelling, zo laat het spoorwegbedrijf weten aan NH Nieuws.

Haperende lift

Gebruikers van het Hilversumse station zijn nu niet langer meer aangewezen op de trap of op de lift. Laatstgenoemde is een alternatief voor mensen die niet zo goed ter been zijn. Er kunnen alleen niet zoveel mensen in de lift, en zo merkt de NS op, haperde deze ook weleens. Door een soms optredende storing was de lift niet altijd te gebruiken.

"Gelukkig hebben we maar een paar klachten gehad en hebben reizigers nog steeds goed hun route kunnen vinden", merkt een NS-woordvoerder op.

Of het euvel nu helemaal tot het verleden behoort, kan de NS niet garanderen. Vooralsnog draait de roltrap goed. Het spoorwegbedrijf meldt dat roltrappen standaard in een onderhoudsprogramma zitten, maar dat er gaandeweg altijd iets stuk kan gaan. Door alerte collega's moet de NS snel kunnen schakelen als de roltrap (weer) stilstaat.