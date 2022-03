Stemmen druppelen binnen in de Noordkop: 'Erg rustig, maar wel lekker relaxed'

De eerste stemmen zijn binnen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vanmorgen vroeg is een klein aantal stembureau's in de regio opengegaan. Tot en met woensdag liggen de stembiljetten en de rode potloden klaar. Bij het stembureau aan de Oostwal in Tuitjenhorn zijn rond het middaguur 82 stemmen uitgebracht. "Het is me veel te rustig," lacht Jelle Adema, voorzitter van het stembureau. "Ik moet proberen niet in slaap te vallen."