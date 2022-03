Eerste stembureaus open: burgemeester Wienen stemt op het station

Burgemeester Jos Wienen heeft vanochtend rond half negen zijn stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. De verkiezingen zijn, net als vorig jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen, weer verspreid over drie dagen in verband met corona.

Wienen, zelf verbonden aan het CDA, heeft vanochtend zijn stem uitgebracht in een tent op het Stationsplein. Dit is één van de locaties waar het nu al mogelijk is om te stemmen. Op woensdag 16 maart kan er bij alle stembureaus gestemd worden tussen 7:30 en 21:00 uur.

Dit jaar zijn er wederom een aantal tenten neergezet om in te stemmen. Deze zogeheten stemtenten worden gebruikt om de verkiezingen zo veilig mogelijk te laten verlopen, met genoeg afstand. De tenten zijn te vinden op verschillende locaties door Haarlem.

