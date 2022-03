Bloemendaals raadslid Kempenaar stapt uit D66 en gaat onafhankelijk verder

Erik Alexander Kempenaar stapt uit de D66-fractie in Bloemendaal. Al sinds zijn aanstelling als raadslid in juli 2021, is hij het niet altijd eens geweest met zijn fractie, maar als voornaamste reden geeft hij aan dat hij tijdens de laatste raadsvergadering moedwillig is tegengewerkt door andere raadsleden binnen de partij.

Kempenaar vindt dat zijn oude fractie hem tegenwerkte door bewust de spreektijd uit te putten, waardoor er geen tijd meer over was voor hem om zijn moties toe te lichten. "Ik wilde nog mijn motie voor een autoloze zondag bespreken, maar daar was geen tijd meer voor." De actie van zijn collega-raadsleden van D66 is volgens hem in strijd met fatsoenlijke democratie. "Wij voeren als D66 fractie toch politiek voor de D66 achterban, haar stemmers en bewoners van Bloemendaal? En niet om zelf exposure tijd te pakken zodat anderen niet aan de beurt komen?"

Hij kreeg de indruk dat zijn oud-fractiegenoten meer bezig waren met hoe ze zichzelf in de kijker van eventuele kiezers konden spelen tijdens de afgelopen raadsvergadering. Ook vindt hij dat zijn partij teveel naar de pijpen van de VVD danste in de afgelopen jaren en werden zijn moties, hem niet altijd in dank afgenomen.

Kempenaar had graag in de raad blijven zitten voor D66, maar ziet geen andere uitweg dan uit de fractie te stappen. Na 10 jaar actief te zijn geweest bij de partij (onder meer als fractiesecretaris) maakt hij de laatste periode af als onafhankelijk raadslid.

De fractie van D66 is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.