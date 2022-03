Gemeenteraadsverkiezingen: eerste stemmen zijn binnen, rustig in Westzaan

In Zaanstreek-Waterland wordt sinds vandaag op verschillende plekken gestemd en onze verslaggever Tom van Midden bezoekt in alle gemeentes één stembureau. Vanwege het coronavirus is het dit jaar mogelijk om vandaag, morgen of overmorgen te stemmen.

In Westzaan is het tot nu toe nog erg rustig - NH Nieuws / Tom van Midden

In Wijdewormer zijn er rond 11.00 uur 19 stemmen geteld. Verslaggever Tom van Midden komt één van de eerste stemmers, Klaas en Tea Wijkstra, tegen. "Ik stem al van oudsher op de Partij van de Arbeid", vertelt Klaas. Het is voor hem dus niet moeilijk om een keuze te maken. "Vroeger had je maar twee partijen." Zie in de onderstaande kaart waar u in Zaanstreek-Waterland kan gaan stemmen. Tekst gaat door onder de kaart.

Klaas hoopt dat met zijn stem ervoor wordt gezorgd dat gemeente Wormerland zelfstandig blijft. "Ik hoop dat Wormerland wat meer aan de buitengebieden gaat denken en ik denk dat de PvdA dat gaat doen." Voorzieningen in eigen dorp De buitengemeentes zoals Neck, Jisp, Wijdewormer en Spijkerboor hangen er volgens Klaas maar aan. "De voorzieningen zijn altijd in Wormer", vult Tea aan. "Mensen hier vandaan, vooral ouderen gaan niet even naar Wormer. En dan denk je: 'Ze vergeten ons een beetje'".



Klaas en Tea hebben rond 11:00 uur gestemd in Wijdewormer - NH Nieuws / Tom van Midden

Aan de Deimpt, in het voormalig politiebureau in Volendam, is het volgens verslaggever Tom van Midden al aardig druk. Om 11.30 uur zijn hier 269 stemmen binnen. Stemmer Jos Autenschtz heeft bij de partijen gelet op de culturele- en groenvoorzieningen. "Er mag wel wat meer groen te zien zijn." Sleutel goed bewaren Ook in Monnickendam hebben de eerste mensen gestemd. Om 12.30 uur zijn daar zo'n 160 stemmen uitgebracht. Werncke Husslage is één van de mensen die de legitimatiebewijzen en stempassen controleert. "Dat het doorloopt, is een vorm van verbazing. En als het de hele dag volhoudt, dan is het ver boven verwachting."



Dit jaar kan er dus langer gestemd worden, maar de containers waar de stembiljetten in verdwijnen worden goed in de gaten gehouden. Werncke: "Ik had vanochtend de mooie rol om goed te controleren of ie leeg was en daarna heb ik de sleutel gekregen." 's Nachts gaat de container naar een veilige plek en hij blijft dicht tot de stemmen worden geteld. "Dit gaat heel transparant en secuur", zegt de enthousiaste controleur. Tekst gaat door onder de foto

Werncke (rechts op de foto) bewaart de sleutel van de container zorgvuldig - NH Nieuws / Tom van Midden

In het gemeentehuis van Landsmeer is Kees van Bavel net klaar in zijn stemhokje. Kees wil graag dat Landsmeer zelfstandig blijft en dat het niet bij Amsterdam aansluit. "Dan maar naar Purmerend of één van de andere mogelijkheden die er zijn." Ook let de Landsmeerder erop dat de gemeente niet zoveel geld uitgeeft. "Ze moeten hun geld besteden aan projecten die echt weer goed zijn voor de gemeente. Bijvoorbeeld een vakantiepark ergens gaan plaatsen terwijl mensen 22 jaar moeten wachten op een woning." 'Zuideinde is griezelig' Carry Posthumus stemt in het gemeentehuis van Oostzaan en vond het absoluut niet lastig om haar stem te bepalen. "Ik heb gewoon mijn landelijke keuze gehouden," vertelt ze aan verslaggever Tom. De Oostzaanse let voornamelijk op verbeteringen die mogelijk zijn in haar gemeente. Zoals in het verkeer: "Het Zuideinde is erg griezelig, dat vind ik niet zo leuk. Vooral op de fiets." Carry's man kijkt meer naar het Twiske. "Zoals het gebruik van het Twiske als landelijk natuurgebied. Lawaai met festivals, daar zijn we niet zo voor." Tot slot wordt in Westzaan een stuk minder gestemd. Rond kwart over drie waren aan de Lambert Meliszstraat zo'n 104 stemmen binnen. Margriet Bol is één van de 104. "Ik stem altijd hetzelfde", vertelt de Zaanse. Huizen in Westzaan Margriet vindt het belangrijk dat er meer huizen worden gebouwd voor ouderen. "Er is gewoon niks voor ouderen in Westzaan. Dat moeten we aanpakken. Dan kun je ook je huis aan jongeren achterlaten." In Westzaan is het tot dusver nog vrij rustig, stemgerechtigden kunnen tot en met woensdag hun stem uitbrengen.

Margriet Bol vindt dat er betere woningen voor ouderen moeten komen - NH Nieuws / Tom van Midden