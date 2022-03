De Peiling: Wat vind jij het belangrijkste thema deze verkiezingen?

Vanaf vandaag mogen bijna 13,6 miljoen mensen in 334 gemeenten hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het stemmen is verband met corona verspreid over drie dagen. Veel stemmers laten hun keuze voor een partij afhangen van een bepaald thema. Wij willen weten wat voor jou het belangrijkste thema is deze verkiezingen.

Recent bleek uit een Kamerbrief dat er in Noord-Holland nauwelijks woningen bijgebouwd kunnen worden, omdat we al te veel stikstof uitstoten. Ruim de helft van de Noord-Hollanders vindt dat hun huidige gemeentebestuur de afgelopen vier jaar onvoldoende heeft gedaan om het woningtekort aan te pakken. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van NH Nieuws.

Klimaat

Hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen: de klimaatcrisis wordt steeds voelbaarder. Provincie Noord-Holland trekt daarom bijna een miljoen euro subsidie uit om gemeenten te helpen voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Een ander belangrijk thema met betrekking tot het klimaat is de groei en verduurzaming van Schiphol.

Veiligheid

Hoe veilig voel jij je in jouw gemeente? Uit onderzoek van NHNieuws, in samenwerking met Kieskompas, blijkt dat het thema veiligheid voor ruim 33 procent van de stemmers in de top drie staat van belangrijkste thema's deze verkiezingen.