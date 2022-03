Amsterdam NL V Ronald McDonald Huis VUmc verhuist: "Het is altijd een soort thuiskomen"

Ronald McDonald Huizen VUmc en Emma Amsterdam gaan per 15 maart 2022 samen verder op één locatie. Het Ronald McDonald Huis Vumc sluit namelijk haar deuren en verplaatst naar Emma kinderziekenhuis. Met dit samengaan volgen de Ronald McDonald Huizen de fusie van de kinderafdelingen van Amsterdam UMC.

Het is het einde van een tijdperk. Het Ronald McDonald Huis Vumc sluit vanaf 15 maart haar deuren na 24 jaar open geweest te zijn. Voortaan zullen gasten logeren in het Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam op de Meibergdreef in Zuid-Oost. In de Ronald McDonald Huizen logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die worden behandeld in Amsterdam UMC. De Huizen zijn meer dan een bed vlakbij het ziekenhuis. Voor ouders biedt het huis een plek om tot rust te komen en steun te vinden bij andere ouders.

Aafke de Haan is al zestien jaar manager van het Ronald McDonald Huis Vumc en is trots op het huis: "We hebben hier een huiskamer, keuken en washok. Ouders kunnen gebruik maken van de keuken. Soms willen kindjes in het ziekenhuis macaroni van hun eigen moeder. Dat kan dan hier gemaakt worden."

Quote "Het is echt een soort thuiskomen" Marissa, gast Ronald mcdonald huis

Een van de ouders die vaak in het Ronald McDonald Huis Vumc hebben gelogeerd zijn Marnix en Marissa. Hun zoontje Silvijn (2,5) staat onder controle bij oogheelkunde. Het zijn vaak spannende tijden voor ouders en kind wanneer zij het AMC bezoeken. Zo ook voor Marissa: "Ik ben altijd heel zenuwachtig voordat we een controle krijgen. Als we dan hiereen vertrekken dan krijg ik altijd een soort rust. Het is echt een soort thuiskomen."

Afscheid Voor de Haan valt het afscheid van het Ronald McDonaldhuis VUmc op de Amstelveenseweg zwaar. "Het huis bestaat 24 jaar en ik heb daar zelf zestien jaar deel vanuit mogen maken. Dat zijn heel veel jaren en heel veel verhalen. Daar zit heel veel gevoel bij. "Gasten die in het Ronald McDonald Huis Vumc verblijven mogen mee verhuizen naar het Ronald McDonald Huis Emma. Daar gaan we hetzelfde bieden aan onze gasten" vertelt de Haan.