Activisten bekladden kantoor Forum voor Democratie aan Amsterdamse Herengracht

Bij de bekladding op de stoep lag een briefje van de actievoerders. "Door de sabotage van het kantoor van de FVD willen wij zand in de propagandamachine van de FVD gooien. Dit is de propaganda van het fascisme en sinds kort ook de propaganda van dictator Poetin in het Kremlin." Verder valt te lezen dat de sloten van het pand zijn vernield. De brief wordt ondertekend door 'Amsterdammers tegen oorlog en fascisme'.

Demonstratie

De bekladding vond plaats na het slotdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen, waarvoor FVD tot eigen ontsteltenis niet was uitgenodigd. De partij demonstreerde daarom op het Leidseplein, waar ook een tegendemonstratie plaatsvond.

De partij is vaker doelwit geweest van actievoerders. Zo werd er in januari een verfbom tegen het pand gegooid. In 2018 werden de ramen van debatcentrum De Rode Hoed ingegooid omdat daar een lezing van de partij plaatsvond. Ook is de woning van Forum-leider Thierry Baudet meermaals beklad.