Hoge brandstofprijzen nog geen gevolgen voor transporteur Simon Loos

Door de oorlog in Oekraïne rijzen de brandstofprijzen steeds verder de pan uit. De adviesprijs voor een liter benzine staat op dit moment op 2,45 euro, voor diesel is dat 2,32 euro. Dat is iets waar transportbedrijven ook last van hebben. Zoals Simon Loos in Wognum, dat jaarlijks bijna 3.700 rondjes om de wereld maakt.



"Ook wij volgen de ontwikkelingen op de voet en hebben goed contact met onze klanten hierover", laat woordvoerder Isabel Broersen weten. Volgens haar hebben de gestegen brandstofprijzen nog geen gevolgen voor het bedrijf.

Brandstofprijzen doorberekend

Want transportbedrijven hebben vaak mogelijkheden om de gestegen brandstofprijzen door te berekenen aan hun klanten, een zogeheten brandstofclausule. "Met het merendeel van onze klanten hebben we een brandstofclausule afgesloten. Dit soort afspraken zijn zeker nu ontzettend belangrijk en iets waar we met onze partners in de sector een goede samenwerking in hebben."