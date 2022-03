Haarlem NL V De Kinderen van de Koorschool: eindelijk hoort Thomas er bij

Via Cato, Joona en Lodewijk leren we de Koorschool in Haarlem iedere aflevering een beetje beter kennen. We volgen de leerlingen bij wat ze meemaken. Niet bij de gewone vakken, want die zijn voor alle basisscholen hetzelfde, maar bij muziekles. Die neemt een bijzondere plaats in op hun school.

De voorspeelavond is een succes. Joona zingt een nummer van Sam Smith, Cato speelt een chanson op haar viool en Lodewijk speelt op de piano een stuk van zijn favoriete componist: Mozart. Het Kathedrale Koor Er is deze vierde aflevering nog een spannend moment voor Lodewijk: hij treedt officieel toe tot het Kathedrale Koor! Hij krijgt een speciaal gewaad, als teken dat hij nu eindelijk lid is van het koor. Nu kan hij meezingen en laten horen wat hij geleerd heeft… Een Koorschool. Er zijn er maar twee van in Nederland en die in Haarlem is de oudste. Al zeventig jaar wordt hier dagelijks basisonderwijs gecombineerd met muziekles. En buiten de lesuren om zingen de leerlingen mee in het kerkkoor van de Sint Bavo. Wat dat voor kinderen zijn en wat ze meemaken op school: dat zien we in de documentaireserie "De Kinderen van de Koorschool".