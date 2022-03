Gemeenteraadsverkiezingen in 2022: hier kun je stemmen in West-Friesland

In West-Friesland vind je tientallen stemlokalen of stembureaus waar je je stem kan uitbrengen. Je kunt alleen stemmen in jouw eigen gemeente. Op de stempas staat het stembureau dat het meest dicht bij jouw huis is, maar dat betekent niet dat die alle drie de dagen open is. Bekijk hieronder welke stembureaus op dit moment geopend zijn.

Vul jouw woonplaats in en bekijk welke stemlokalen of stembureaus vandaag, morgen en woensdag geopend zijn.