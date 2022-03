Liveblog verkiezingen: PvdA voorlopig de grootste in Amsterdam, ook in Haarlem aan kop

In Haarlem is inmiddels 99 procent van de stemmen geteld. De PvdA staat aan kop en haalt zeven zetels binnen. Daarna komt GroenLinks met zes zetels. De VVD en D66 haalden allebei vijf zetels.

97 van de 98 stembureaus in Haarlem zijn klaar met tellen. Alleen het stembureau op het station is nog bezig met tellen. Dat ene enkele stembureau kan nog wel een verschil maken, aangezien twee partijen maar één stem van elkaar af liggen in de voorlopige uitslag. Dit liet burgemeester Jos Wienen weten tijdens een presentatie in het stadhuis. Het is nog niet duidelijk tussen welke twee partijen de nek-aan-nekrace nog loopt.