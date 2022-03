Liveblog gemeenteraadsverkiezingen: Laatste uur om te stemmen

Om 18.15 uur waren in de gemeente Oostzaan in totaal 3.508 stemmen uitgebracht en dat komt neem op 45,5 procent van de stemgerechtigden. In Wormerland ligt dat percentage iets lager, namelijk op 43,19 procent. In totaal is er in Wormerland tot 18.15 uur 5.759 keer gestemd.