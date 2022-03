Liveblog gemeenteraadsverkiezingen: Einde van de tweede stemdag nadert

Het CDA flyerde vandaag in Weesp voor stemmen in de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Dat is nodig, want met twee procent van de stemmen, zoals er in de slotpeiling van AT5 werd voorspeld, wordt het spannend of fractievoorzitter Diederik Boomsma zijn zetel behoudt. "Het CDA heeft in Weesp relatief meer stemmen dan in sommige andere delen van Amsterdam."