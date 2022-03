Liveblog gemeenteraadsverkiezingen: eerste opkomstcijfers van vandaag bekend

"Met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in mijn achterhoofd leek het mij leuk om eens een poging te wagen een gedicht te maken in de vorm van onze gemeente Koggenland", legt hij zijn actie uit. "Het is een fikse uitdaging, maar hier is-ie dan."

In het gedicht worden verschillende plaatsen in de gemeente Koggenland benoemd, zoals Spierdijk en Avenhorn. Het gedicht wordt afgesloten met de tekst: "Zoals een ieder kan beamen, ons Koggenland maken we samen."